UKM perajin olahan kulit sapi dari Kabupaten Garut kini menjadi pemasok utama bahan pelapis kursi pesawat terbang. Sebelumnya, bahan harus diimpor dari berbagai negara.

Lion Air Group menjadi maskapai pertama di Indonesia yang menggandeng UKM kulit dari Garut

UKM ini sebelumnya sudah mengantongi standar internasional untuk jaket kulit, busana, dan aksesori lain.

Untuk kulit pelapis kursi penumpang, syaratnya antara lain harus tahan api dan memenuhi tingkat elastisitas tertentu.

Reporter: Armydian Kurniawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News