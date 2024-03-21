Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Vietnam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Satu-satunya gol kemenangan skuad Garuda tercipta melalui Egy Maulana Vikri pada menit ke-52.

Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia melesat naik ke posisi dua klasemen sementara Grup F dengan mengoleksi empat poin.

