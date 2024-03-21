...

Highlight Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia : Gol Tunggal Egy Maulana Vikri Antar Timnas Indonesia Gebuk Vietnam

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2024 23:25 WIB
Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Vietnam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Satu-satunya gol kemenangan skuad Garuda tercipta melalui Egy Maulana Vikri pada menit ke-52.
 
Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia melesat naik ke posisi dua klasemen sementara Grup F dengan mengoleksi empat poin.
 
Produser : Febry Rachadi

(fru)

