Warga sore selama bulan Ramadhan warga berkumpul di jalanan utama Kota Doha, Qatar, untuk menghadiri acara Ramadhan yang tidak biasa. Sejak 2015 pemilik kendaraan unik berkendara di jalan sebelum waktu berbuka.

Iring-iringan kendaraan unik ini menarik perhatian pejalan kaki. Sementara pemilik kendaraan membawa anak mereka dalam iring-iringan. Acara ini juga menarik perhatian penggemar otomotif dan fotografer.

