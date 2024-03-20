Dalam kultumnya Ustaz Aang Ainal Yakin, SEI, M.Ag, mengatakan bahwa setan akan selalu menggoda manusia sampai dia menjadi pengikutnya, maka dari itu, diperlukan sekali penjagaan diri dari godaan setan tersebut, agar kita selamat dunia dan akhirat.

Setidaknya ada tiga hal yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari godaan setan?, yang pertama menjadi benteng dari godaan setan adalah masjid, kedua dzikir kepada Allah, ketiga membaca Al-Qur’an.

Produser: Vincentius Camar

(fru)

