...

TAUSIYAH RAMADHAN Aang Ainal Yakin, SEI, M.Ag: Tiga Benteng Utama Dari Godaan Setan

Vincentius Camar, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2024 05:00 WIB
A A A
Dalam kultumnya Ustaz Aang Ainal Yakin, SEI, M.Ag, mengatakan bahwa setan akan selalu menggoda manusia sampai dia menjadi pengikutnya, maka dari itu, diperlukan sekali penjagaan diri dari godaan setan tersebut, agar kita selamat dunia dan akhirat. 
 
Setidaknya ada tiga hal yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari godaan setan?, yang pertama menjadi benteng dari godaan setan adalah masjid, kedua dzikir kepada Allah, ketiga membaca Al-Qur’an.
 
Produser: Vincentius Camar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini