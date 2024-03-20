Aksi tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (20/3) siang. Tak sedikit pedagang yang histeris saat mempertahankan barang dagangannya dari petugas Satpol PP.

Razia ini digelar menyusul meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar jalan. Razia serupa akan terus digelar selama bulan Ramadhan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

