Aksi Tarik-menarik Barang Dagangan Warnai Razia PKL Tanah Abang

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 14:10 WIB
Aksi tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (20/3) siang. Tak sedikit pedagang yang histeris saat mempertahankan barang dagangannya dari petugas Satpol PP.
 
Razia ini digelar menyusul meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar jalan. Razia serupa akan terus digelar selama bulan Ramadhan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

