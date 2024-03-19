Kebakaran melanda sebuah asrama santri di Lampung Timur, Lampung, Senin (18/3). Kebakaran diduga akibat adanya arus pendek yang berasal dari asrama santri pria.

Api membakar ketika para santri tengah ibadah salat tarawih di masjid setempat. Warga yang mengetahui langsung bergegas memadamkan api dan melapor ke petugas damkar.

Api berhasil dipadamkan selama satu jam dengan melibatkan 3 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini.

Kontributor: Tinus Ristanto

Produser: Akira AW

