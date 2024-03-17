...

TAUSIYAH RAMADHAN Aris Alwi S.E : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Shalat

Vincentius Camar, Jurnalis · Senin 18 Maret 2024 05:00 WIB
DESKRIPSI :  Kultum Tausiyah Ramadhan 2024 bersama Ustaz Aris Alwi S.E, menyampaikan bahwa Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas shalat, seperti ketika sebelum ramadhan shalat hanya penggugur kewajiban, maka saat Ramadhan kualitas shalat harus ditingkatkan, yaitu dengan menjalankan shalat dengan khusyu yang dapat dirasakan nikmatnya. sedangkan makna kuantitas adalah bukan hanya mengerjakan yang wajib saja namun ditambah dengan salat sunnah yang lainnya.

