PT KAI Daop 2 Bandung menambah 76.428 tiket KA tambahan untuk mudik lebaran, Minggu (17/3). Hal ini lantaran tingginya animo masyarakat hendak pergi mudik ke kampung halamannya.
PT KAI Daop 2 Bandung juga menambah enam perjalanan guna antisipasi lonjakan penumpang. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-7 menjelang lebaran Idul Fitri.
PT KAI mengimbau agar penumpang memeriksa ketersediaan tiket sebelum melakukan perjalanan.
Kontributor: Ervan David
Produser: Akira AW
(fru)
