Antisipasi Lonjakan Pemudik, PT KAI Daop 2 Bandung Tambah 76.428 Tiket Mudik Lebaran

Ervan David, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 10:30 WIB
PT KAI Daop 2 Bandung menambah 76.428 tiket KA tambahan untuk mudik lebaran, Minggu (17/3). Hal ini lantaran tingginya animo masyarakat hendak pergi mudik ke kampung halamannya.
 
PT KAI Daop 2 Bandung juga menambah enam perjalanan guna antisipasi lonjakan penumpang. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-7 menjelang lebaran Idul Fitri.
 
PT KAI mengimbau agar penumpang memeriksa ketersediaan tiket sebelum melakukan perjalanan.
 
Kontributor: Ervan David
Produser: Akira AW

(fru)

