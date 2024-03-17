PT KAI Daop 2 Bandung menambah 76.428 tiket KA tambahan untuk mudik lebaran, Minggu (17/3). Hal ini lantaran tingginya animo masyarakat hendak pergi mudik ke kampung halamannya.

PT KAI Daop 2 Bandung juga menambah enam perjalanan guna antisipasi lonjakan penumpang. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-7 menjelang lebaran Idul Fitri.

PT KAI mengimbau agar penumpang memeriksa ketersediaan tiket sebelum melakukan perjalanan.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News