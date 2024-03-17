...

Razia Hotel Melati di Parepare, Puluhan Muda mudi Diamankan

Erwin Eka Pratama, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 23:17 WIB
A A A
Sejumlah hotel melati di Parepare menjadi sasaran razia petugas gabungan. Dalam razia ini petugas menemukan puluhan muda mudi yang sedang asik kencan di dalam kamar hotel.
 
Sejumlah pasangan muda mudi ini sempat mengelabui petugas dengan tidak membuka pintu kamar saat hendak diperiksa petugas. Para muda mudi ini tidak bisa menunjukan identitas pasangan resmi kepada petugas.
 
Mereka yang diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP. Razia dilakukan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dari penyakit masyarakat.
Reporter: Erwin Eka Pratama
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

