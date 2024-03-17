Sebanyak 3.500 takjil buka puasa dibagikan secara gratis setiap hari di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Tak sekedar menu sederhana, racikan menu seperti sup daging sapi, galantin, buah tersaji untuk para jemaah.

Setiap harinya ribuan menu takjil ini disiapkan oleh ibu-ibu jemaah Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Suasana kebersamaan budaya gotong royong dan saling berbagi pun terlihat dalam kegiatan ini.

Sementara biaya dari ribuan takjil gratis ini bersumber dari dana infak dan para donatur.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News