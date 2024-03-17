Kebakaran menimpa satu unit bus Rosalia Indah, Sabtu (16/3) petang. Lokasi di Jalan Tol Semarang, Solo, Boyolali, Jawa Tengah.

Bus yang mengangkut 20 penumpang dari Ponorogo, Jatim-Baturaja, Lampung itu ludes terbakar. Kejadian tersebut sempat membuat panik warga maupun pengguna jalan tol.

Tiga unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga bus tersebut mengalami korsleting listrik pada bagian mesin.

Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum api membesar.

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Akira AW

(fru)

