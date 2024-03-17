...

Bus Rosalia Indah Terbakar di Tol Semarang-Solo, Tak Ada Korban Jiwa

Tata Rahmanta, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 09:30 WIB
A A A
Kebakaran menimpa satu unit bus Rosalia Indah, Sabtu (16/3) petang. Lokasi di Jalan Tol Semarang, Solo, Boyolali, Jawa Tengah. 
 
Bus yang mengangkut 20 penumpang dari Ponorogo, Jatim-Baturaja, Lampung itu ludes terbakar. Kejadian tersebut sempat membuat panik warga maupun pengguna jalan tol.  
 
Tiga unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga bus tersebut mengalami korsleting listrik pada bagian mesin. 
 
Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum api membesar.
 
Kontributor: Tata Rahmanta 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini