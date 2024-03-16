...

Hadapi Persik Kediri Jadi Momentum Persija Jakarta untuk Bangkit, Siap Buru Tiga Poin

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 15:31 WIB
A A A
Persija Jakarta bakal menghadapi Persik Kediri pada lanjutan pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Laga kedua tim akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, pada Sabtu (16/3/2024) malam.
 
Menghadapi Persik Kediri jadi momentum Macan Kemayoran untuk bangkit usai dikalahkan Persib Bandung pekan lalu. Target tiga poin menjadi misi skuad asuhan Thomas Doll demi menjaga posisi tetap aman di klasemen.
 
Meski begitu pelatih Persija, Thomas Doll mengakui semua persiapan berjalan dengan baik dan timnya sudah siap menghadapi Persik. Saat ini Persjia berada di perignkat ke-12 klasemen sementara dengan mengumpulkan 35 poin.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Indira Arri

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini