Persija Jakarta bakal menghadapi Persik Kediri pada lanjutan pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Laga kedua tim akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, pada Sabtu (16/3/2024) malam.

Menghadapi Persik Kediri jadi momentum Macan Kemayoran untuk bangkit usai dikalahkan Persib Bandung pekan lalu. Target tiga poin menjadi misi skuad asuhan Thomas Doll demi menjaga posisi tetap aman di klasemen.

Meski begitu pelatih Persija, Thomas Doll mengakui semua persiapan berjalan dengan baik dan timnya sudah siap menghadapi Persik. Saat ini Persjia berada di perignkat ke-12 klasemen sementara dengan mengumpulkan 35 poin.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Indira Arri

(mhd)

