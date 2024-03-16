...

Menikmati Kelezatan Nasi Kurma Bumbu Kari dan Ayam Iris, Menu Buka Puasa yang Menggugah Selera

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 23:33 WIB
Kian banyak aneka ragam sajian kuliner untuk berbuka puasa di bulan ramadhan. Salah satu hotel di Banjarnegara, Jawa Tengah, mempunyai menu khusus untuk berbuka puasa.
 
Nasi kurma bumbu kari dengan taburan irisan ayam panggang, dengan cita rasa manis gurih dan lezat tentunya. Bumbu yang digunakan menggabungkan bumbu khas Timur Tengah dengan rempah-rempah khas lokal Indonesia.
 
Keunikan rasa nasi kurma bumbu kari ini membuat siapa saja yang mencoba akan ketagihan. Untuk menikmati menu makanan ini pengunjung cukup merogoh kocek Rp108,000  sepuasnya.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Elis Novit

(mhd)

