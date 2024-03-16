Ramainya isu yang menyebutkan Presiden RI Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming bergabung menjadi kader sekaligus sebagai pimpinan tertinggi Partai Golkar. Hal ini ditanggapi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mengatakan Jokowi maupun Gibran dapat saja bergabung menjadi kader Golkar.

Namun, untuk posisi ketua umum Golkar memiliki aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum harus menjadi pengurus selama 5 tahun. Namun, AD/ART ini bisa berubah jika pimpinan partai daerah mau.

Reporter: Bagus Alit

Produser: Reza Ramadhan

