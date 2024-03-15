Salat tarawih dengan bacaan dan gerakan cepat dilakukan warga di Masjid Nurul Iman, Jombang, Jawa Timur. Meski salat tarawih dilakukan sebanyak 23 rakaat namun salat hanya berlangsung sekitar 10 menit.

Warga beralasan melakukan salat tarawih dengan cepat karena sudah menjadi tradisi di lingkungannya. Salat tarawih dengan gerakan cepat ini sudah dilakukan sejak tahun 2.000 silam.

Kontributor: Mukhtar Bagus

(mhd)

