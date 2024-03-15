Jalur Kaligawe di Jalur Pantura, Kota Semarang masih lumpuh akibat terendam banjir, Jumat(15/3). Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Banjir Kanal Timur hinga membuat kendaraan tidak dapat melintas.

Warga berharap Pemerintah lebih serius menangani banjir Pantura Kaligawe karena terjadi rutin tiap musim hujan. Ratusan warga terdampak banjir kini telah mengungsi di lokasi yang lebih aman. Warga berharap banjir segera surut sehingga bisa kembali beraktivitas.

Kontributor: Taufik Budi Nurcahyanro

(mhd)

