Ratusan warga korban banjir di Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah mulai mengungsi di Pendopo Kantor Bupati. Bupati Grobogan memberikan fasilitas tempat mengungsi, logistik maupun obat-obatan.

Terkait pemeriksaan kesehatan, Bupati Grobogan telah berkoordinasi dengan Dinkes untuk memberikan pengobatan gratis. Curah hujan yang cukup tinggi dikhawatirkan akan terus menambah debit air yang merendam 60 Desa di 12 Kecamatan di Grobogan.

