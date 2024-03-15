...

Kelompok King Maker Gelar Aksi Anti Islamophobia di Bundaran HI, Jakarta Pusat

Giffar Rivana, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2024 19:27 WIB
Sejumlah santri dari berbagai pesantren yang tergabung dalam kelompok King Maker melakukan aksi Anti Islamphobia di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (15/3/2024). Para relawan King Maker yang berkumpul di kawasan Bundaran HI ini membawa sejumlah poster yang dipamerkan ke arah jalan MH Thamrin.
 
Dalam aksinya, mereka juga membagikan takjil gratis bagi para pengendara yang melintas di Jalan MH Thamrin. Aksi ini merupakan bentuk kebersamaan tolong-menolong dari Umat Muslim ke masyarakat luas.
 
Reporter: Giffar Rivana
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

