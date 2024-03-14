Basarnas makassar akhirnya mengerahkan KN SAR Kamajaya 104 untuk membantu pencarian 21 korban kapal tenggelam KM Yuiee Jaya 2 di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan. KN SAR Kamajaya 104 dilengkapi dengan 2 rigid inflatable boat [rib] yang akan digunakan melakukan pencarian di sekitar lokasi.

Sebelumnya KM Yuiee Jaya 2 tenggelam setelah beberapa ABK ditemukan terdampar di Pulau Jampea Kepualauan Selayar, 21 orang dari 35 ABK masih hilang.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

(fru)

