Perjalanan KAI yang melintas dari Kota Semarang terganggu, Kamis (14/3). Hal tersebut karena di beberapa titik rel kereta api terendam banjir. Di antaranya Petak Jalan Semarang Tawang Bank Jateng-Alastua.

Petak Jalan Semarang Tawang Bank Jateng-Semarang Poncol dan Petak Jalan Mangkang-Kaliwungu. Operasi 4 kereta api terpaksa dialihkan ke jalur Solo-Yogyakarta-Purwokerto-Cirebon.

Keempat kereta tersebut, yakni 2 perjalanan KA Argo Bromo Anggrek, KA Pandalungan, dan KA Brawijaya.

Kontributor: Yunibar

Produser: Akira AW

(fru)

