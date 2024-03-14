Jenazah Habib Hasan bin Ja'far Assegaf dibawa ke area utama Masjid Nurul Musthofa Center. Lokasi di Cilodong, Kota Depok, Kamis (14/3) sekira pukul 09.45 dari rumah duka. Jenazah Habib Hasan akan disalatkan di Masjid Nurul Musthofa oleh ribuan jemaah pelayat.

Ribuan jemaah pelayat yang hadir di lokasi terliaht melantunkan tahlil dan tahmid. Tangisan haru pecah saat jenazah Habib Hasan mulai memasuki area utama masjid.

Rencananya Habib Hasan akan dimakamkan di dekat pusara sang ibunda Fatmah Alathas. Lokasi di Selatan kompleks Masjid Nurul Musthofa Center pada Kamis (14/3) ba'da dzuhur.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

