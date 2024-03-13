...

Intip Kemeriahan Tradisi Ketuk Sahur di Gorontalo

Faradila Alim, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2024 09:40 WIB
Beginilah kemeriahan ketuk sahur yang dilakukan warga Talumolo, Gorontalo. Lokasi digelar di gerbang utama Universitas Negeri Gorontalo.
 
Acara secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduard Wolok. Warga berkeliling Kota Gorontalo untuk membangunkan sahur dengan membunyikan kentungan dari bambu. Kemudian diiringi musik religi yang diberi nama koko'o suhuru atau yang artinya ketuk sahur.
 
Ratusan warga dari berbagai kalangan beramai-ramai memenuhi jalanan. Kegiatan ketuk sahur kali ini sangat meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena dirangkaikan dengan peringatan satu dekade tradisi ini dilangsungkan.
 
Kontributor: Faradila Alim
Produser: Akira AW

