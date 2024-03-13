Beginilah kemeriahan ketuk sahur yang dilakukan warga Talumolo, Gorontalo. Lokasi digelar di gerbang utama Universitas Negeri Gorontalo.

Acara secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduard Wolok. Warga berkeliling Kota Gorontalo untuk membangunkan sahur dengan membunyikan kentungan dari bambu. Kemudian diiringi musik religi yang diberi nama koko'o suhuru atau yang artinya ketuk sahur.

Ratusan warga dari berbagai kalangan beramai-ramai memenuhi jalanan. Kegiatan ketuk sahur kali ini sangat meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena dirangkaikan dengan peringatan satu dekade tradisi ini dilangsungkan.

Kontributor: Faradila Alim

Produser: Akira AW

