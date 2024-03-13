Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap pembangunan Istana Presiden di IKN akan selesai pada bulan Juli tahun ini. Namun, Basuki mengatakan bahwa untuk Istana Wakil Presiden baru akan dibangun dikarenakan adanya perubahan desain.

Terkait kepindahan Presiden Jokowi ke IKN, Basuki hanya mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang akan berkantor di IKN jika jalan tol dan airport sudah beroperasi.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(mhd)

