Pasar Tekstil Tanah Abang diserbu pengunjung, Selasa (12/3/2024) siang. Para pengunjung memadati sejumlah gerai pedagang pakaian di tiap lantai.

Dari banyaknya pengunjung yang datang tak semuanya berasal dari Jakarta. Rata-rata pengunjung berasal Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan.

Warga sengaja berburu pakaian untuk menghindari kepadatan pengunjung saat mendekati hari lebaran. Selain itu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Sejumlah pedagang mengaku mengalami peningkatan omzet penjualan sebesar 10% ketimbang hari biasanya.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

