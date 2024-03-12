...

Pasar Tanah Abang Ramai Diserbu Pengunjung pada Hari Pertama Puasa

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2024 22:00 WIB
A A A
Pasar Tekstil Tanah Abang diserbu pengunjung, Selasa (12/3/2024) siang. Para pengunjung memadati sejumlah gerai pedagang pakaian di tiap lantai.
 
Dari banyaknya pengunjung yang datang tak semuanya berasal dari Jakarta. Rata-rata pengunjung berasal Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan.
 
Warga sengaja berburu pakaian untuk menghindari kepadatan pengunjung saat mendekati hari lebaran. Selain itu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Sejumlah pedagang mengaku mengalami peningkatan omzet penjualan sebesar 10% ketimbang hari biasanya.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini