Berkunjung ke Yordania kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi Kota Petra.

Petra adalah kota kuno yang terletak di antara tebing dan lembah yang tersembunyi di Pegunungan Edom, Yordania selatan. Salah satu ciri khas Petra adalah bangunan-bangunan batu kuno yang dipahat dengan indah di tebing-tebingnya

Menjelajahi Petra bisa dengan jalan kaki, berkuda atau mengendarai mobil golf.

Di Petra, kamu akan menemukan The Bab-as-siq, jalan berliku penuh kerikil dengan batu-batu merah setinggi 100-200 meter. Salah satu struktur paling ikonik di Petra adalah Al-Khazneh atau "The Treasury", yang merupakan makam raksasa yang dipahat di tebing

Karena kemegahan dan keindahannya, bangunan ini menjadi bagian dalam film Hollywood. Keindahan arsitektur kuno dan lanskap gurun membuat Petra menjadi salah satu tempat wisata yang paling menakjubkan di dunia

Reporter : SM Said

Produser : Febry Rachadi

(rns)

