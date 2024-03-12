...

Sensasi Mengunjungi Kemegahan Petra di Yordania

Suriya Mohammad Said, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2024 17:00 WIB
Berkunjung ke Yordania kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi Kota Petra. 
 
Petra adalah kota kuno yang terletak di antara tebing dan lembah yang tersembunyi di Pegunungan Edom, Yordania selatan. Salah satu ciri khas Petra adalah bangunan-bangunan batu kuno yang dipahat dengan indah di tebing-tebingnya
 
Menjelajahi Petra bisa dengan jalan kaki, berkuda atau mengendarai mobil golf.
 
Di Petra, kamu akan menemukan The Bab-as-siq, jalan berliku penuh kerikil dengan batu-batu merah setinggi 100-200 meter. Salah satu struktur paling ikonik di Petra adalah Al-Khazneh atau "The Treasury", yang merupakan makam raksasa yang dipahat di tebing
 
Karena kemegahan dan keindahannya, bangunan ini menjadi bagian dalam film Hollywood. Keindahan arsitektur kuno dan lanskap gurun membuat Petra menjadi salah satu tempat wisata yang paling menakjubkan di dunia
 
Reporter : SM Said
Produser : Febry Rachadi

(rns)

