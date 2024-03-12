KNKT membawa black box dan alat signal emergensi pesawat Smart Air yang jatuh di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Black box berfungsi merekam data pesawat dan percakapan pilot dan kru, sementara ELT memiliki fungsi memancarkan signal emergensi saat pesawat dalam kondisi darurat

Kedua alat akan diperiksa tim KNKT untuk kepentingan investigasi. Black box dan ELT pesawat dapat ditemukan tim SAR gabungan pada hari keempat proses pencarian dan evakuasi.

Kontributor: Usman Coddang

(rns)

