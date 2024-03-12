Aksi tawuran kelompok remaja kembali terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran terjadi pada Senin (11/3/2024) kemarin.

Para pelaku dilengkapi dengan petasan dan senjata tajam berukuran besar. Aksi tawuran tersebut terjadi hanya karena saling ejek saat bermain sepak bola. Warga pun menyayangkan bulan suci Ramadhan ini dinodai dengan ulah para pelaku.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

