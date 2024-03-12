...

Hujan Deras Rusak Jalan dan Jembatan, Masyarakat Terancam Terisolir

Topan Iswandi, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2024 16:15 WIB
Akibat curah hujan tinggi, jalan dan jembatan di wilayah Lenangguar menuju Orong Telu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami kerusakan
 
Jika tidak ditangani dengan cepat, kondisi ini dapat membuat masyarakat Orong Telu terisolir. Hal ini karena jalur tersebut merupakan jalur penghubung terdekat antara Orong Telu dengan Kota Sumbawa
 
Sebagai alternatif, masyarakat harus melewati bagian tanah sayap jembatan yang diisi tanah maupun batu. Masyarakat berharap pemerintah terkait segera melakukan penanganan agar akses masyarakat tidak terhambat
 
Kontributor: Topan Iswandi
Produser: Kristo Suryokusumo

