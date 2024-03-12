Akibat curah hujan tinggi, jalan dan jembatan di wilayah Lenangguar menuju Orong Telu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami kerusakan

Jika tidak ditangani dengan cepat, kondisi ini dapat membuat masyarakat Orong Telu terisolir. Hal ini karena jalur tersebut merupakan jalur penghubung terdekat antara Orong Telu dengan Kota Sumbawa

Sebagai alternatif, masyarakat harus melewati bagian tanah sayap jembatan yang diisi tanah maupun batu. Masyarakat berharap pemerintah terkait segera melakukan penanganan agar akses masyarakat tidak terhambat

