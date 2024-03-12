Aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali normal, Selasa (12/3). Sebelumnya, operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai ditutup saat perayaan Nyepi.
Aktivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai dibuka kembali sejak pukul 06.00 WITA. Aktivitas perdana ditandai dengan kedatangan pesawat Citilink rute Ujung Pandang-Denpasar.
Selama penutupan sementara, ada 16 pesawat yang memilih parkir di apron bandara. Dari 16 pesawat itu, pesawat terbanyak dari maskapai Air Asia dengan jumlah 9 pesawat.
Kontributor: I Gusti Alit Bagus Sidi
Produser: Akira AW
(fru)
