Aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali normal, Selasa (12/3). Sebelumnya, operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai ditutup saat perayaan Nyepi.

Aktivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai dibuka kembali sejak pukul 06.00 WITA. Aktivitas perdana ditandai dengan kedatangan pesawat Citilink rute Ujung Pandang-Denpasar.

Selama penutupan sementara, ada 16 pesawat yang memilih parkir di apron bandara. Dari 16 pesawat itu, pesawat terbanyak dari maskapai Air Asia dengan jumlah 9 pesawat.

Kontributor: I Gusti Alit Bagus Sidi

Produser: Akira AW

(fru)

