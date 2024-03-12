SNF (27) ibu yang tega membunuh anak kandungnya, AAMS (5) mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa (12/3/2024) pagi. SNF dilarikan ke rumah sakit setelah membenturkan kepalanya ke tembok ruang tahanan Mapolres Metro Bekasi Kota.

Tersangka ditahan terpisah dari tahanan wanita lainnya karena alasan terindikasi skizofrenia. Saat ini tim psikolog masih melakukan proses pemeriksaan psikologi dari tersangka dan MAS, ayah korban.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

