Di Bulan Suci Ramadhan ini banyak sekali pengaruhnya kepada aktivitas dan kegiatan kita baik aktivitas duniawi maupun ukhrawi. Banyak yang beralasan menjalankan ibadah puasa dapat mengurangi kualitas dan kuantitas ibadah kita,padahal yang seharusnya kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ubudiyah kita, karena bulan Ramadhan adalah momentum untuk memperbanyak ibadah, baik wajib maupun sunnah karena memiliki nilai dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News