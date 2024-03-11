...

Salat Tarawih Perdana, Ribuan Jemaah Padai Masjid Al Markaz Al Islami Makassar

Syahrul Adyaksa, Jurnalis · Senin 11 Maret 2024 22:30 WIB
Ribuan jemaah memadati masjid Al Markaz Al Islami Makassar untuk Salat Tarawih, Senin (3/11). Banyaknya jemaah yang antusias beribadah membuat jemaah harus salat di halaman masjid.
 
Masjid Al Markaz Al Islami dipilih karena memiliki daya tampung hingga 10.000 jemaah. Pengurus masjid juga akan menyediakan menu berbuka puasa bahkan sahur setiap harinya.
 
Kontributor: Syahrul Adyaksa

