Tim SAR gabungan melakukan pencarian black box pesawat Smart Air yang jatuh di Krayan, Nunukan, Kalimantan Timur

Tim SAR menurunkan 2 pesawat yakni heli caracal yang terbang dari Tarakan serta helibel milik TNI AU. Tim SAR juga melakukan penjemputan terhadap 10 personel yang kemarin melalukan evakuasi korban.

Sebelumnya, Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua kru pesawat, sang pilit ditemukan selamat sementara teknisi pesawat tewas.

