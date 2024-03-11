Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro terus meluas. Hingga kini tercatat ada 36 desa yang tersebar di 10 kecamatan terendam banjir.

Warga pun mulai mengungsikan hewan ternak mereka ke tempat yang lebih tinggi. Ketinggian bervariasi antara 50-70 cm. Salah satu daerah yang dilanda banjir adalah kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan.

Meski banjir sudah merendam rumah mereka sejak dua hari terahir, namun warga masih enggan mengungsi. Mereka memilih di rumah dan menjaga hewan ternak yang diungsikan.

Reporter : Dedi Mahdi

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

