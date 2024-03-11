Ribuan penumpang memadati Stasiun Bandung, Jabar, Senin (11/3) pagi. Para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah. Di antaranya seperti Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menurut data Daop 2 Bandung, ada 8.000 penumpang setiap harinya di momen libur Nyepi dimulai Jumat (8/3). Diperkirakan, kepadatan penumpang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang Nyepi.
Kontributor: Ervan David
Produser: Akira AW
