Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melaju ke perempat final BWF French Open 2024 setelah taklukkan wakil Jepang, Kenya Matsuhashi/Hiroki Okamura. Pertandingan berlangsung di Adidas Arena, Paris, pada Kamis (7/3) dalam dua gim dan dapat disaksikan di sini.

Sejak awal pertandingan Fajar/RIan terlihat mendominasi permainan dan berhasil meraih poin secara beruntun hingga akhirnya melampaui jauh 14-6. Fajar/Rian tak tampak memiliki kendala hingga akhir permainan dengan skor 21-12.

Gim kedua menjadi lebih sengit saat Kenya/Hiroki menunjukkan perlawanan. Fajar/Rian unggul tipis 16-13 dan saling mengejar dengan pasangan ganda putra Jepang tersebut. Gim berakhir dengan kemenangan Fajar/Rian 18-20.

Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo menyusul FajRi ke perempat final BWF French Open 2024. Kalahkan Su Li Yang, permainan cukup a lot berlangsung selama 1 jam 21 menit. Gim pertama langsung dihajar oleh Chico da Li Yang dengan saling mengejar poin.

Chico masih berusaha bermain sabar dengan menjaga intervalnya hingga memasuki poin kritis dan usai dengan 21-18. Berlanjut ke gim kedua dengan ambisi Li Yang yang semakin meningkat dengan 4-0, disusul dengan pukulan telak dari Chico membuat imbang 8-8.

Li Yang membalikkan keadaan dan berhasil merebut poin dengan 21-17. gim ketiga berlanjut dengan kebangkitan Chico yang mulai mengambil beberapa poin beruntun. Sejumlah eror dari Li Yang memastikan Chico dapat skor lebih tinggi dengan 21-16.

Selanjutnya, Fajar/Rian dan Chico akan menghadapi babak perempat final yang akan digelar pada Jumat, 8 Maret 2024 pukul 16.00 WIB. Pertandingan ini bisa disaksikan melalui live streaming Vision+ di channel SPORTSTAR 2 dan SPOTV.

Hasil draw wakil Indonesia di BWF French Open 2024 perempat final:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan (Taiwan)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Anders Antonsen (Denmark)

(mhd)

