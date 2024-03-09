...

Hendak Tawuran, 7 Remaja Beserta Senjata Tajam di Pancoran Diamankan Polisi

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 08:30 WIB
Sebanyak 7 remaja diamankan polisi di Jl Tegal Parang, Pancoran, Jumat (8/3/2024). Mereka diamankan lantaran sudah berjanjian dengan kelompok lain untuk melakukan aksi tawuran di kawasan Mampang Prapatan.
 
Petugas juga menemukan senjata tajam jenis golok yang diduga akan digunakan para pelajar untuk menyerang musuhnya. 
 
Peristiwa ini berawal dari laporan warga yang resah adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat tongkrongan oleh para pelajar tersebut.
 
