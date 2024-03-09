Sebanyak 7 remaja diamankan polisi di Jl Tegal Parang, Pancoran, Jumat (8/3/2024). Mereka diamankan lantaran sudah berjanjian dengan kelompok lain untuk melakukan aksi tawuran di kawasan Mampang Prapatan.

Petugas juga menemukan senjata tajam jenis golok yang diduga akan digunakan para pelajar untuk menyerang musuhnya.

Peristiwa ini berawal dari laporan warga yang resah adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat tongkrongan oleh para pelajar tersebut.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

