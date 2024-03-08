PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono optimis program sembako murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat.

Heru menyebutkan dalam setiap kegiatan program sembako murah di tingkat kelurahan hingga kecamatan turut berkolaborasi pihak swasta. Dalam program kali ini ada 3.000 paket yang disiapkan.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

