Pria paruh baya di Bekasi, Jabar, berhasil mengembangkan usaha tanaman hias. Awalnya ia bekerja sebagai kuli taman. Berbekal kesabaran merawat tanaman, pria ini bisa membuat usahanya sendiri yang sudah berjalan lebih dari 12 tahun.

Di lahan seluas 3.000 meter persegi, ia bersama istri menjual beragam macam tanaman. Ia juga menerima desain taman untuk perumahan atau perkantoran.

Reporter: Ira Siahaan, Wildan Aulia

(fru)

