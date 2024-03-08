...

Berawal dari Kuli Taman, Pria Paruh Baya Kembangkan Usaha Tanaman Hias

Ira Siahaan, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 15:00 WIB
Pria paruh baya di Bekasi, Jabar, berhasil mengembangkan usaha tanaman hias. Awalnya ia bekerja sebagai kuli taman. Berbekal kesabaran merawat tanaman, pria ini bisa membuat usahanya sendiri yang sudah berjalan lebih dari 12 tahun.
 
Di lahan seluas 3.000 meter persegi, ia bersama istri menjual beragam macam tanaman. Ia juga menerima desain taman untuk perumahan atau perkantoran.
 
Reporter: Ira Siahaan, Wildan Aulia

(fru)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

