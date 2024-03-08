Jelang perayaan Nyepi, umat Hindu Lamongan,terus melakukan persiapan. Sejumlah warga sibuk menyelesaikan pembuatan boneka ogoh-ogoh. Rencananya ogoh-ogoh akan diarak pada Minggu (10/3/2024).

Pembuatannya juga di bantu oleh umat Islam dan Kristen sebagai wujud rasa toleransi antar umat beragama yang terjalin puluhan tahun. Rencananya sembilan ogoh-ogoh akan disiapkan unutk perayaan Nyepi

Reporter : Abdul Wakhid

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

