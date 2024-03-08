Sejumlah warga di bantaran Kali Atap, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diresahkan dengan kemunculan 2 ekor buaya berukuran kurang lebih 2 meter. Dalam rekaman video amatir, buaya tersebut naik ke daratan dan berjemur di halaman belakang rumah warga.

Diduga buaya tersebut muncul di kawasan ini akibat terbawa banjir pasca hujan deras beberapa waktu lalu. Kemunculan buaya ini meresahkan warga dan tidak berani beraktivitas di bantaran kali lantaran takut dimangsa.

Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Kristo Suryokusumo

