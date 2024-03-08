...

Kemunculan 2 Ekor Buaya Berukuran 2 Meter Resahkan Warga Bekasi, Jawa Barat

Ahmad Jauhari Lutfi, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 23:46 WIB
A A A
Sejumlah warga di bantaran Kali Atap, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diresahkan dengan kemunculan 2 ekor buaya berukuran kurang lebih 2 meter. Dalam rekaman video amatir, buaya tersebut naik ke daratan dan berjemur di halaman belakang rumah warga.
 
Diduga buaya tersebut muncul di kawasan ini akibat terbawa banjir pasca hujan deras beberapa waktu lalu. Kemunculan buaya ini meresahkan warga dan tidak berani beraktivitas di bantaran kali lantaran takut dimangsa.
 
Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini