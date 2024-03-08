...

Long March Aksi Perempuan Geruduk Istana, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 09:45 WIB
Sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana melakukan long march dari depan Kantor Bawaslu RI hingga ke depan Istana Negara.
 
Mereka berjalan sambil menyampaikan yel-yel bertajuk 'selamatkan demokrasi'. Mereka minta Presiden Joko Widodo diadili karena dianggap telah merusak demokrasi di Indonesia.
 
Imbas aksi ini polisi sudah menutup jalan menuju Istana di Jl. Medan Merdeka Barat. Sehingga peserta aksi dari aliansi perempuan Indonesia itu melakukan aksinya di depan Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat.
 
Aksi ini juga untuk memperingati hari perempuan internasional.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

