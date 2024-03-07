Jenazah Christian Barata Nugroho atau Polo Srimulat dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Desa Kertosari, Madiun, Jawa Timur. Sebelum diberangkatkan, sejumlah perwakilan dari keluarga, rekan pelawak, hingga Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) memberikan sambutan.
Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat prosesi ibadah pemberangkatan jenazah dilaksanakan. Pihak keluarga menyebut Polo mengatakan ingin pulang ke desanya dan menikmati masa tuanya di kampung halaman.
Kontributor: Arif Wahyu Efendi
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
