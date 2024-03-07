...

Jenazah Polo Srimulat Dimakamkan di Desa Kertosari, Madiun, Jawa Timur

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 18:29 WIB
Jenazah Christian Barata Nugroho atau Polo Srimulat dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Desa Kertosari, Madiun, Jawa Timur. Sebelum diberangkatkan, sejumlah perwakilan dari keluarga, rekan pelawak, hingga Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) memberikan sambutan.
 
Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat prosesi ibadah pemberangkatan jenazah dilaksanakan. Pihak keluarga menyebut Polo mengatakan ingin pulang ke desanya dan menikmati masa tuanya di kampung halaman. 
 
Kontributor: Arif Wahyu Efendi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

