Cetak 130 Poin Lawan Pasific Caesar Surabaya, Dewa United Banten Ukir Rekor di IBL 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 21:01 WIB
Dewa United Banten kembali meraih kemenangan di IBL 2024 seusai mengalahkan Pacific Caesar Surabaya. Laga yang digelar di Dewa United Arena, Banten, tim asuhan Pablo Favarel itu menang dengan skor 130-95.
 
Jordan Adams menjadi pencetak skor tertinggi dengan 39 poin, diikuti  Lester Prosper 31 poin dan 9 rebound. Skor yang dicapai Dewa United Banten tersebut menjadi skor tertinggi dalam perjalanan IBL 2024. Selain itu Dewa United Banten melanjutkan tren tak terkalahkan dengan mencatatkan tujuh kemenangan secara beruntun.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Hasnugara

(mhd)

