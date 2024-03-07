Wapres Ma'ruf Amin merespon wacana program makan siang gratis yangdikabarkan akan menggunakan dana BOS. Wapres menegaskan jika program makan siang gratis menggunakan anggaran pemerintahan terpilih mendatang.

Wapres mengatakan jika wacana yang muncul tersebut bukan dari putusan pemerintah saat ini. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana BOS yang dikelola Kemendikbudristek.

Reporter: Binti Mufarida

(mhd)

