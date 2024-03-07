...

Jembatan Penghubung Salatiga-Semarang yang Runtuh Ganggu Aktivitas Warga

Lurisa Lulu, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 11:20 WIB
Jembatan penghubung Salatiga-Semarang ambrol, Rabu (6/3) kemarin. Kamis (7/3) pagi, kondisi jembaran masih belum bisa digunakan.
 
Belum ada tanda-tanda akan adanya perbaikan jembatan oleh Pemda setempat. Tak hanya menewaskan seorang warga, jembatan ini juga mengganggu aktivitas warga.
 
Untuk bisa sampai ke tempat tujuan, warga di dua desa harus mencari jalur alternatif. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar aktivitas warga kembali normal.
 
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira AW

