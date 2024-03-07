Sebanyak tiga ruko di Jalan PIK Penggilingan, Cakung, Jaktim ludes terbakar, Kamis (7/3). Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman api.

Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakkan petugas damkar. Belum diketahui penyebab terbakarnya ruko, namun diduga berasal dari korsleting listrik.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai mengerahkan 6 unit mobil damkar ke lokasi.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News