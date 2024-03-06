Jelang Ramadhan, sejumlah komoditas pangan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta mengalami kenaikan harga. Salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan adalah harga daging ayam potong.

Pedagang daging ayam menyebut sepekan terakhir harga ayam terus mengalami kenaikan. Sebelumnya harga daging ayam dijual Rp32.000 per kg kini menjadi Rp39.000 per kg.

Kenaikan harga ini dipicu oleh naiknya harga bahan mentah untuk pakan ayam di kalangan peternak. Dampaknya bagi pedagang ayam goreng yakni mengalami penurunan omzet jualan hingga 10%.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Akira AW

