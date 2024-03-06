...

Pj Gubernur DKI Jakarta Sebut akan Tingkatan Program Sembako Murah

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 14:32 WIB
Puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) mengantre untuk mendapatkan sembako gratis dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Rabu (6/3/2024).
 
Dalam kegiatan ini, warga juga membeli paket sembako seharga Rp100 ribu yang berisi beras ukuran 5kg, 2 buah minyak goreng, tepung terigu, dan gula. Warga juga mengantre untuk mendapatkan 7 buah mie instan seharga Rp10 ribu dan 1 pack telur berisi 12 butir seharga Rp 22 ribu dan sejumlah barang lainnya dengan harga lebih terjangkau.
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut akan meningkatkan program sembako murah di berbagai kantor kecamatan dan kelurahan yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta, terutama mendekati bulan Ramadhan.
 
