Jembatan penghubung Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang runtuh, Rabu (6/3). Tepatnya di Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jateng.

Akibatnya, 3 pengendara motor yang tengah melintas jatuh hingga ke dasar jurang. Petugas BPBD langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi ketiga korban.

Atas insiden ini, kedua korban mengalami luka-luka dan satu korban meninggal dunia. Sebelumnya jembatan sudah ditutup dan terdapat tulisan larangan melintas, Jumat (1/3).

Karena fondasi jembatan tergerus banjir hingga tiga kali dari puncak Gunung Merbabu.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News