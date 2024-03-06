...

Jembatan Penghubung Salatiga-Semarang Ambrol, 3 Pengendara Motor Tertimbun

Lurisa Lulu, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 15:00 WIB
Jembatan penghubung Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang runtuh, Rabu (6/3). Tepatnya di Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jateng.
 
Akibatnya, 3 pengendara motor yang tengah melintas jatuh hingga ke dasar jurang. Petugas BPBD langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi ketiga korban.
 
Atas insiden ini, kedua korban mengalami luka-luka dan satu korban meninggal dunia. Sebelumnya jembatan sudah ditutup dan terdapat tulisan larangan melintas, Jumat (1/3).
 
Karena fondasi jembatan tergerus banjir hingga tiga kali dari puncak Gunung Merbabu.
 
