Jembatan penghubung Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang runtuh, Rabu (6/3). Tepatnya di Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jateng.
Akibatnya, 3 pengendara motor yang tengah melintas jatuh hingga ke dasar jurang. Petugas BPBD langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi ketiga korban.
Atas insiden ini, kedua korban mengalami luka-luka dan satu korban meninggal dunia. Sebelumnya jembatan sudah ditutup dan terdapat tulisan larangan melintas, Jumat (1/3).
Karena fondasi jembatan tergerus banjir hingga tiga kali dari puncak Gunung Merbabu.
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira AW
(fru)
